Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde düzenlenen İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri devam ediyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tiyatro günlerinde Türkiye’den ünlü oyuncu Yüksel Ünal standup gösterisi yaptı. Ünal’ın, “Bir muhabbet hali” isimli gösterisi İskele AKM Sahnesinde yer aldı.

İskele Belediye Tiyatrosu tarafından tiyatro günleri kapsamında toplam 10 gösteri halkla buluşturulacak.

Tiyatro günleri programı şöyle:

“3 Mayıs Cumartesi saat 20. 00’de Showroom Mizah /İnteraktif Tiyatro Gösterisi, 10 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Beni Macbeth Me/ Müzikli Drama, 17 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Kanlı Nigar / Müzikli Komedi, 27 Mayıs Salı 20.00’de Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Çok Tuhaf Soruşturma / Kara Komedi.”

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Her Şeyi Bilen Kitap isimli oyununu İskele AKM sahnesinde bölge okullarında eğitim gören çocuklar için sahneledi.