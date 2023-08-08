İskele 155 polis imdat hattı devre dışı

İskele bölgesinde telefon hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle, İskele Polis Müdürlüğüne ait 155 Polis İmdat hattı devre dışı kaldı.

Polisten verilen bilgiye göre, arıza giderilinceye kadar İskele Polis Müdürlüğü’ne ulaşmak için 0548 811 71 55 çağrı numaralı hattın kullanılması istendi.