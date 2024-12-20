“İskandinav tarzı mobilya ve modüler koltuk satışı yapıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

2018 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Normod firması, geçtiğimiz yıldan beri de Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyetlerine devam ediyor. Geçen yıl Normod firmasının buradaki distribütörlüğünü üstlenerek Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar hizmet veren ve müşterisinden geçerli not alan Hasan - Merve Calpbinici YENİDÜZEN’in ‘Sektör Gündemi’ isimli yazı dizisine firma hakkında bilgi verdi.

Normod firmasının modüler koltuklar ürettiğini altını çizen Hasan Calpbinici, ürünlerin 5 yıl garantisi olduğunun altını çizdi. Hasan Calpbinici “Eskiden koltuğun bir köşesi zarar gördüğü zaman, o koltuğu ya komple değiştiriyorduk, ya da olduğu gibi döşetiyorduk. Bizde sadece zarar gören o köşeyi değiştirip hayata devam edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Merve Calpbinici ise, ürünlerin çok yüksek dayanıklılıkla üretildiğini kaydederek, bu sayede herhangi bir yıpranmaya veya ezilmeye karşı daha dayanıklı olduğunun altını çizdi.

Yılbaşının öncesinde olduğumuz bu günlerde Normod firması da Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm ürünlerinde ‘yılbaşı kampanyası’ olarak fiyatta %25 indirim sağlıyor. Kampanya Ocak ayının ilk haftasına dek sürecek.

“Modüler koltuk üretimi yapılıyor”

Soru: Normod firmasını biraz tanıtabilir misiniz?

Merve Calpbinici: “Biz geçen yıl Aralık ayında açılışımızı yaptık ancak Normod 2018 yılından beridir Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmadır. Biz, Normod firmasının Kıbrıs’taki distibitörüyüz. Türkiye’de modüler koltuklar üretiliyor. Biz de bunun ada geneli satışını yapıyoruz. Modülerden kastım; çelik kilit sistemi sayesinde müşterilerimiz koltuklarını sonsuz büyütüp, küçültebilir. 40 civarı çeşitte kumaş mevcut. Kumaşlar da koltuklar gibi uluslararası standartlarda üretiliyor. Çok yüksek dayanıklılıkla üretiliyor. Bu sayede herhangi bir yıpranmaya veya ezilmeye karşı daha dayanıklı olabiliyor.

Hasan Calpbinici: “Normod aslında tamamen bir mühendislik firması olarak kuruldu. Biz eşimle ‘ne yapabiliriz?’ diye konuşurken, ürünleri de kullanıyorduk ve memnunduk. Bu ürünleri adaya getirmek istedik. Normod’un en büyük avantajı klasik koltuklardan ziyade istenildiği gibi şekillendirilebiliyor. Tamamen ahşap destekli olduğu için diğer mobilya firmalarının aksine 5 yıl garanti veriliyor. Eskiden koltuğun bir köşesi zarar gördüğü zaman, o koltuğu ya komple değiştiriyorduk, ya da olduğu gibi döşetiyorduk. Bizde sadece zarar gören o köşeyi değiştirip hayata devam edilebiliyor.

“Müşterilerimiz son derece memnun…”

Soru: Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Merve Calpbinici: “Normod Türkiye’de çok bilinen bir marka… İlk zamanlarda Kıbrıs’ın yerli halkı Normod firmasını bilmiyordu. Ama şimdi hem kullanıcılar çok memnun, hem de kullananların memnuniyeti sayesinde başka insanlara da önerilen bir firma. İnsanlar firmaya aşina olmuş durumda. Normod tamamen müşteri odaklı bir firma, satış sonrası hizmetlerde de ön planda.”

Hasan Calpbinici: “Mobilyaların sadeliği de dikkat çekiyor. Normod firması İskandinav tarzı mobilyalar üretiliyor. Sehpalarda sunta, MDF gibi malzeme kullanılmaz ve uzun ömürlüdür.”

“Ocak ayının ilk haftasına kadar fiyatlarda %25 kampanyası…”

Soru: Şu anda devam eden kampanyanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Merve Calpbinici: “Şu anda yılbaşına kadar bütün mobilyalarda %25’lik indirimimiz var. ‘Black Friday’ sürecini başarıyla gerçekleştirdik, güzel satışlarımız oldu. Şu andaki kampanyamız Ocak ayının ilk haftası bitimine kadar sürecek.”

“Tamamen büyüme odaklı ilerliyoruz”

Soru: İşletme olarak hedefiniz nedir?

Hasan Calpbinici: “Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl açtık, bir sonraki hedefimiz Girne’de bir şube açmak. Biz tamamen büyüme odaklı ilerliyoruz. Belki ilerleyen süreçte İskele bölgesini de düşünebiliriz.”