İşitme Cihazı Alırken Neden Maxtone İşitme Merkezleri’ni Tercih Etmeliyiz?

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Maxtone İşitme Merkezi’nin, işitme cihazı alırken tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. Şu şekilde sıralayabiliriz

Alanında uzman kadro: Maxtone İşitme Merkezi, işitme uzmanlarından oluşan bir kadroya sahiptir. Bu uzmanlar, işitme kaybı yaşayan kişilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun işitme cihazlarını önermektedir. Teknolojik yeniliklere açıklık: Maxtone İşitme Merkezi, işitme cihazı teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, en son teknolojilere sahip işitme cihazlarını müşterilerine sunmaktadır. Ücretsiz işitme testi: Maxtone İşitme Merkezi, müşterilerine ücretsiz işitme testi imkanı sunmaktadır. Bu sayede, müşteriler işitme kaybının derecesini öğrenerek, işitme cihazı seçiminde daha doğru karar verebilmektedir. Kişiye özel hizmet: Maxtone İşitme Merkezi, her müşterisinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine özel hizmet sunmaktadır. İşitme cihazı seçiminde müşterilerin yaşam tarzı, iş ve sosyal aktiviteleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak, en uygun işitme cihazı seçimi yapılır. Satış sonrası destek: Maxtone İşitme Merkezi, müşterilerine satış sonrası destek hizmeti sunmaktadır. İşitme cihazı kullanımı sırasında yaşanabilecek sorunlar veya cihazın bakımı ile ilgili ihtiyaçlar için müşteri hizmetleri ekibi her zaman hazırdır. Teknik Servis: Maxtone İşitme Merkezleri’nden alacağınız işitme cihazlarınızın arıza durumlarında teknik uzmanlardan oluşan yetkili servisi ile cihazınız emin ellerde.

Özetle, Maxtone İşitme Merkezi, alanında uzman kadrosu, teknolojik yeniliklere açıklığı, ücretsiz işitme testi imkanı, kişiye özel hizmet,satış sonrası destek hizmetleri ve teknik servis gibi avantajları ile işitme cihazı alırken gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir seçenektir.

İşitme Cihazı Raporu Nasıl Alınır?

İşitme cihazı raporu almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İşitme testi yaptırın: İşitme cihazı raporu almak için öncelikle bir işitme testi yaptırmanız gerekmektedir. Bu test, işitme kaybının derecesini ve hangi tür işitme cihazının uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır. İşitme uzmanından rapor talep edin: İşitme testi sonrasında, işitme uzmanından bir rapor talep etmelisiniz. Bu raporda, işitme kaybınızın derecesi, hangi tür işitme cihazının uygun olduğu ve cihazın özellikleri gibi bilgiler yer alacaktır. SGK Katkısı Başvurusu: Hasta, sağlık kurulu heyet raporunu aldıktan sonra SGK ile anlaşmalı bir işitme cihazları merkezine başvurmalıdır. Hasta heyet raporuna ek olarak işitme testi sonucu ve e-reçetesini işitme cihazları merkezine ibra etmelidir. Bu şekilde gerekli tüm belgeleri sağlamalıdır. maxtone.com.tr den İşitme cihazını satın alın: İşitme cihazı raporu aldıktan sonra size en yakın şube bir Maxtone şubesinden en uygun işitme cihazını satan alabilirsiniz. Bu cihazı, işitme uzmanı tarafından önerilen özellikler doğrultusunda seçebilirsiniz.

Özetle, işitme cihazı raporu almak için işitme testi yaptırmanız ve SGK ile anlaşmalı kurumlardan heyet raporu almanız gerekmektedir. Ardından, SGK ile anlaşmalı bir işitme merkezi ile iletişime geçerek gerekli evrakları tamamlayabilir ve uygun işitme cihazını satın alabilirsiniz.

İşitme Cihazı Hangi Kulağa Takılır?

İşitme cihazı hangi kulağa takılacağı, yapılacak olan işitme testine göre sağ ya da sol kulak ya da her ikisine birden olacak şekilde ve işitme kaybının derecesi ile tipine göre değişebilir. Ancak genellikle, işitme kaybının derecesi ve simetrisine göre iki kulağa birden takılması önerilir.

Eğer işitme kaybı tek taraflı ise, işitme cihazı tek kulakta kullanılabilir. Ancak uzmanlar her iki kulak içinde kullanılmasını önermektedir. Hangi kulakta kullanılacağı ise işitme uzmanı tarafından belirlenir. İşitme kaybı derecesi aynı olan iki kulağı olan kişilerde ise, işitme cihazı her iki kulağa da takılabilir.