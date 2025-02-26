Isınmak için evin içinde mangal yaktılar

Limasol’a bağlı Piskopu (Yalova) köyünde bir dairede bu sabah iki erkek cesedi bulundu.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, cesetlerin bulunduğu dairede mangal da olduğu için şahısların karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğüne inanılıyor.

Ölen şahısların yabancı uyruklu olduğu ancak henüz kimliklerinin ve milliyetlerinin belirlenemediği haber verildi.