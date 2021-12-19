Isınmak için 'ateş' devri

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ev tipi tüp gaza ve akaryakıta yapılan üst üste zamlar kış aylarında ısınmayı da zorlaştırdı, yurttaş ısınmak için odun sobalarına yöneldi. YENİDÜZEN’e konuşan sektör yetkilileri, odun sobasına ve oduna ciddi bir rağbet olduğunu dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan 3HD Enterprises Isıtma ve Soğutma Sistemleri direktörü Hasan Tezay, bu yıl odun sobalarına ciddi anlamda bir rağbet olduğunu dile getirdi. Geçen yılki satışlarına göre bu yıl ciddi bir artış olduğunu belirten Tezay, her bütçeye uygun sobalarının bulunduğunu ve satışlarının Türk Lirası üzerinden olduğunu ifade etti.

Orman Dairesi yetkilileri, talebin fazla olduğunu dile getirdi.

Zaim Kömürleri işletmesinin sahibi Önder Zaim ise yurttaşların tonlarca odun almak yerine alım gücünün düşmesi nedeniyle günlük odun alımına yöneldiğini anlattı.

Tezay: “Odun sobasına ciddi bir rağbet var”

3HD Enterprises Isıtma ve Soğutma Sistemleri direktörü Hasan Tezay, bu yıl odun sobasına ciddi bir rağbet olduğunu söyleyerek, her bütçeye uygun ürünlerin ellerinde olduğunu belirtti. Tezay şunları söyledi: “Bu yıl odun sobalarına çok ciddi derecede bir rağbet var. Bunun en büyük sebebi de hepimizin bildiği gibi vatandaşların alım gücünün düşmesidir. Ev tipi bir tüp gaza 10-12 günde bir 180 TL vermek veya saatlerce elektrik tüketimi yapmak yerine odun sobası kullanmak çok daha ucuza geliyor. Bir başka sebebi de bir elektrikli soba, klima veya bir gazlı soba saatlerce açık olmasına rağmen sadece bulunduğu noktaya ısıtabilirken, odun sobası tüm evi ısıtabiliyor. Firmamızda 500 TL’den 10 bin TL’ye kadar soba bulunuyor. Yani her bütçeye uygun odun sobası mevcut. Satışlarımızı da Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyoruz. Biz stoklarımızı Haziran-Temmuz ayından yaptığımız için alış fiyatı olarak değil, stok fiyatı olarak satış yapıyoruz. Hatta şunu söyleyebiliriz ki, bizim burada sattığımız bir odun sobasının aynısı Türkiye’de daha pahalı…”

Önder Zaim (Zaim Kömürleri): Artık yıllık değil, günlük odun alınıyor”

Zaim Kömürleri işletmesinin sahibi Önder Zaim ise odun satışlarının geçen yıla göre yüzde 60 oranında düştüğünü söyledi, bunun sebebini vatandaşların günlük odun alımına yönelmesi olarak gösterdi. Zaim şunları söyledi: “Geçen yıla oranla odun satışlarımız yüzde 60 oranında düştü. Bunun sebebi, insanlarımızın odun almamalarından dolayı değil. İnsanlarımızda alım gücü gerilediği için tonlarca odun almıyorlar. İnsanlarımız eskiden 1 ton veya 2 ton şeklinde odun satın alırken, şu anda marketten 1 çuval odun satın alıyor. Yani yıllık alımdan, günlük alıma düştük. Aslında bizler geçen yıla göre yüzde 70 zam yapmamız gerekirken, yüzde 20 zam yaptık. Baktığımız zaman ağaç motorunun zinciri geçen yıl 120 TL iken, bugün 380 TL civarında… Halkımız ucuz alabilsin diye kar oranımızdan vazgeçtik. Şu anda 1’inci sınıf 1 ton kuru çam odununu 1100 TL olarak satıyoruz. Sattığımızın yerine koymakta da zorlanıyoruz. Bu iş nereye kadar gidecek hiç bilmiyoruz.”

Orman Dairesi’nde oduna talep fazla

Lefkoşa Orman Dairesi odun atölyesinde bulunan yetkililer ise bu yıl oduna fazla talep olduğunu söyledi. Metreküp satışı gerçekleştirdiklerini ve kendilerinin taşıma yapmadığını aktaran yetkililer, 600-650 civarı bir miktara odun satabildiklerini belirtti. 2020 yılının Mayıs ayında Kalkanlı’da çıkan orman yangınından sonra geçen yıl oduna çok fazla talep olduğunu kaydeden Orman Dairesi yetkilileri, bu yıl talep olmasını beklemediklerini ancak bu yıl yine oduna talep olduğunu vurguladı.