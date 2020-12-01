'IŞİD'den İmamoğlu'na yönelik suikast emri': Koruma sayısı artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlenmesi için IŞİD, Türkiye'deki militanlarına emir verdi.

Odatv’de yer alan habere göre; IŞİD, İmamoğlu'nun öldürülmesi için Türkiye’deki militanlarından suikast düzenlemesini istedi.

Bu nedenle, 23 Kasım 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma polislerine, "artık daha dikkatli ve duyarlı olun" denildi.

euronews’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edindiği bilgiye göre İmamoğlu’na yönelik suikast planı doğru.

Ancak euronews kaynakları, IŞİD militanlarının yakalandığına dair henüz bir bilginin kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Bu arada İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu’nun koruma sayısı arttırıldı.

TC Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Basında yer alan haberlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. "Bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir."