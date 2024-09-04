İsias Otel’den yeni karot numuneleri alındı

Adıyaman'daki 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında Şampiyon Meleklerin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen davada yeni gelişmeler yaşandı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili davada karot numunelerinin yeniden alınmasına karar verdi.

Bilirkişilerden oluşan bir heyet, otel enkazını inceledi

12 Haziran'daki duruşmada tarafların itirazları üzerine, otelin enkazından alınan karot örneklerinin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesi için resmen çalışmalara başlandı. Bilirkişilerden oluşan bir heyet, otel enkazını detaylı bir şekilde inceledi.

Esendağlı: “Mahkeme yeniden numune alımına karar verdi”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, gazetecilere verdiği bilgide, mahkemenin yeniden numune alımına karar verdiğini belirtti. Esendağlı, bilirkişi heyetinin olay yerinde keşif yaptığını ve karot örnekleri aldığını ifade etti. Ayrıca, Gazi Üniversitesi'nden gelen raporlara yapılan itirazların dikkate alındığını vurguladı.

Bir sonraki dava 22 Ekim’de

Enkazdaki çalışmaları “KKTC” Dışişleri Gaziantep Temsilcisi Hakkı Emre Yunt ve “KKTC”'nin Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen gibi yetkililer izledi. Çalışmalar, Şampiyon Melekler Derneği'nden temsilcilerle birlikte yürütüldü.

Davanın bir sonraki duruşması, 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.