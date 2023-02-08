İSİAS OTEL ENKAZINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybı 6 bin 957’ye yükseldi, şu ana kadar yaralı sayısı 38 bin 224.

Adeta zamanla yarışın yapıldığı çalışmalarda 3. gününe girildi. Kıbrıslı Türk kafilenin bulunduğu İsias Oteli enkazından Anıl Zeybek isimli tur rehberi enkazdan sağ kurtuldu. Kıbrıslı Türk kafileye henüz ulaşılamazken, 15 kişinin ise cansız bedeni tespit edildi. Çalışmalara bugün Pakistan arama kurtarma ekipleri de köpeklerle katıldı.

Pakistan ekibinden yapılan destekte depremde uzman köpeklerle aramalar uygulandı.

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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, günün ilk ışıklarında Adıyaman’dan aktardığı bilgide ki İsias Oteli enkazından bu sabah 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Enkazda çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Tek istediğimiz çocuklara ulaşmak, onları ailelerine kavuşturmak” şeklinde konuştu.

Adıyaman’daki İsias Oteli enkazı önünde bulunan YENİDÜZEN Gazetesi Yazarı Sedat Kılıç da günün ağarmasıyla birlikte çalışmaların çok yoğun şekilde başladığını söyledi, “Bugün 3’üncü gün. Zamanla yarışacağız. Dua istiyoruz” dedi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ise Adıyaman’da Mağusa TMK öğrencilerinin de bulunduğu İsias Oteli enkazındaki çalışmaların dün geceden beridir aralıksız sürdüğünü söyledi, “Çocuklarımıza yaklaştığımızı hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Hatay’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu bugün toprağa veriliyor. Amaç Arnavutoğlu için bugün saat 11.30’da yöneticisi olduğu Göçmenköy Kulüp Lokali’nde anma töreni düzenlenecek.

Dehşet dakikalarını anlattı…

Sağlık amaçlı Hatay’da olan 17 yaşındaki Ayten Hamzaoğulları, deprem anında ve sonrasında yaşadığı korku dolu anları anlattı…