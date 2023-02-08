Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”
Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”

Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, kafilemizin bulunduğu enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

A+A-

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, kafilemizin bulunduğu enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Güçlüsoy, cansız bedenleri tespit edilen kişilerin otelde bulunan rehber grubundan olduğunun tespit edildiğini de belirtti.

BRT’ye konuşan Güçlüsoy, sabahın ilk ışıklarından itibaren enkazın 3 farklı noktasından çalışmaların devam ettiğini belirtti, 3 vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu haber toplam 1239 defa okunmuştur
Etiketler : , ,