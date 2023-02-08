Çavuşoğlu: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Oteli enkazından bu sabah 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Enkazda çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Tek istediğimiz çocuklara ulaşmak, onları ailelerine kavuşturmak” şeklinde konuştu.

KANAL SİM’e konuşan Çavuşoğlu, “Hummalı şekilde çalışıyoruz. Bölgede araç ve insan eksiğimiz yoktur. İhtiyaç olmazsa bugün uçak istemedik” dedi.

"Burada su elektrik, tuvalet yok. Parayla hizmet alabileceğiniz bir şey yok. Şartlar çok ağır” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, “Daha fazla insanın buraya gelmesi sıkıntı. İlk gece çok zorlandık. Akşam belediyenin otobüsünü rica ettik, orada kalındı. Dün gelen çadırlarla insanların başını sokabileceği ortam yaratıldı” dedi.