Demirel: Çocuklarımıza yaklaştığımızı hissediyoruz

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da Mağusa TMK öğrencilerinin de bulunduğu İsias Oteli enkazındaki çalışmaların dün geceden beridir aralıksız sürdüğünü söyledi, “Çocuklarımıza yaklaştığımızı hissediyoruz” dedi.

BRT’ye konuşan Demirel, takviye ekipler ve Kıbrıs’tan genel gönüllülerin yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, “ Çocuklarımızın enkazdan çıktıktan sonra hangi hastaneye nakledilecekleriyle ilgili tedbir alıyoruz” şeklinde konuştu.