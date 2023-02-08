Kılıç: Zamanla yarışacağız, çalışmalar yoğunlaştı

Adıyaman’daki İsias Oteli enkazı önünde bulunan YENİDÜZEN Gazetesi Yazarı Sedat Kılıç, günün ağarmasıyla birlikte çalışmaların çok yoğun şekilde başladığını söyledi, “Bugün 3’üncü gün. Zamanla yarışacağız. Dua istiyoruz” dedi.

KANAL SİM’e konuşan Kılıç, şu anda enkazda seslerin duyulduğu, öğrencilerin bulunduğu noktada olduklarını belirterek, “Hasar gören binanın üzerinde çalışıyoruz. Bakanlar burada… Kıbrıs ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş makineleri çalışıyor” şeklinde konuştu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle onlara yardımcı olduklarını ifade eden Kılıç, bölgeye insan gücü olarak ciddi takviye geldiğini ifade etti. Ailelerin birbirlerine moral verdiğini dile getiren Kılıç, “Başka yapacak bir şey yok” dedi.