"4 cansız bedene daha ulaşıldı"

YENİDÜZEN yazarlarından Sedat Kılıç, otel alanındaki çalışmalarda 4 cansız bedene daha ulaşıldığını ifade etti.

Bulunan cansız bedenlerin henüz kimliklerinin teyit edilemediğini belirten Kılıç, “4 kişi daha çıkarıldı. Bugün ulaşılan cansız beden sayısı 5’e yükseldi.” şeklinde konuştu.

Çocuklara hala ulaşılamadığını kaydeden Kılıç, “Onlara çok yaklaştık” açıklamalarını “Kimin nerede olduğu belli değil, yaklaştık diyemeyiz” şeklinde değerlendirdi.

Biri rehber, biri Van’lı genç, ikisinin kimliği henüz belirlenmedi…

Kanal Sim’e konuşan Milletvekili Talip Atalay ise bugün ulaşılan 4 cansız bedenden birinin bu sabah ulaşılan rehber olduğunu, az önce ulaşılan üç cansız bedenden birinin ise Van’lı bir gence ait olduğunu ve ailesine teslim edildi bilgisini paylaştı.

Atalay, diğer cansız bedenlerin ise henüz teşhis edilemediğini belirtti.