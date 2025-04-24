"İsias cinayettir, kamu görevlileri de bu cinayetin parçasıdır"

72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başladı.

Duruşma öncesi mahkeme önünde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya,sadece müteahhitlerin değil, görevini yapmayan kamu görevlilerinin de olası kastla yargılanması gerektiğini vurguladı. “İsias bir cinayettir. Ve cinayetlerin failleri özgür kalamaz” diyen Karakaya, “Bu mücadeleyi sadece kendi evlatlarımız için değil, tüm Türkiye için sürdürüyoruz. Çünkü meleklerimize sözümüz var” ifadelerini kullandı.

Karakaya, “Bugün burada, ‘Ortak Davamız’ olan Grand İsias Otel cinayetinde bir başka önemli duruşma için yeniden Adıyaman’dayız” dedi.

6 Şubat 2023 sabahı İsias Oteli’nin bir mezara dönüştüğünü hatırlatan Karakaya, “Evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı ve rehberlerimizi kaybettik. Onlar bu ülkenin geleceğiydi, onurlarımızdı, umutlarımızdı” ifadelerini kullandı.

Davanın yalnızca otelin sahipleri ve müteahhitleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Karakaya, şu sözlerle devam etti:

“Bugün, o karanlık yapının yalnızca müteahhitleri ve sahipleri değil; göz göre göre verilen izinlerle, görmezden gelinen eksiklerle, görevlerini yapmayan kamu görevlileri de yargılanacak. Çünkü biz biliyoruz: İsias Oteli görev suistimalinin, rant uğruna yok sayılan insan hayatlarının bir sonucudur.”

Karakaya, “Bu ülkede çocuklar bir daha karanlıklarda can vermesin diye buradayız. Görevini doğru yapmayan, eksik belgelerle imza atan, usulsüzlüklere göz yuman hiçbir kamu görevlisi cezasız kalmasın diye buradayız” dedi.

Her bir ailenin her gün 6 Şubat’ı yeniden yaşadığını dile getiren Karakaya, “Bu mücadeleyi sadece kendi evlatlarımız için değil, tüm Türkiye için sürdürüyoruz. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını bilerek bu yoldayız” diye konuştu.

Devlet adına görev yapan herkesin olası kastla yargılanması gerektiğini vurgulayan Karakaya, “Adaletin terazisi yalnız güçlüleri değil, görevini yapmayanları da tartmalıdır” dedi.

Hasan Aslan’ın 25 Aralık’tan bu yana serbest olduğunu hatırlatan Karakaya, “72 cana mezar olan bu binada, sorumluluk taşıyan birinin daha ne kadar özgürce dolaşmasına göz yumulacak? Adaletin gecikmesi, adaletin inkârıdır. İsias bir cinayettir. Ve cinayetlerin failleri özgür kalamaz” dedi.

Açıklamasını “Biz buradayız. Adalet için, hakikat için, evlatlarımız için. Ve bir kez daha haykırıyoruz: isias cinayettir! kamu görevlileri de bu cinayetin parçasıdır” sözleriyle sonlandıran Karakaya, destek veren herkese teşekkür etti ve “Mücadelemiz sürecek. Çünkü meleklere sözümüz var” dedi.