İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), “Turizm ve Konaklama Tesisleri'nde İSG Yönetimi” eğitimi düzenledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında salı günü Girne The Arkın Colony Otel’de yapılan eğitimde sektördeki risklere dikkat çekildi ve çözüm yolları ele alındı.

Etkinliğe İSG uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kamu yetkilileri, Çalışma Dairesi Müdürü, amirleri ve müfettişleri, İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, Girne İtfaiye Şube Amirliği ve sektör temsilcileri katıldı.

İSG-BİR Başkanı Erkay Özgör, yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir mevzuat gereği değil, bir yaşam hakkı ve kültür olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İSG-BİR olarak hedefimiz; iş kazalarının yaşanmadığı, meslek hastalıklarının önlendiği, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sürdürüldüğü bir gelecek inşa etmektir. Bugünkü eğitimimizde yalnızca bilgiler aktarılmadı, aynı zamanda sektörel iş birliğinin temelleri de güçlendirildi.”

Özgör ayrıca, İSG-BİR’in inşaat ruhsatları ve iş yeri yenileme süreçlerinde İSG uzatma zorunluluğu ve belge kontrolü konusundaki beyanının dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imar izni veren yerel belediyeler arasında bir İSG toplantısının düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantının yerel düzeyde İSG bilincinin yaygınlaşması açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayan Özgör, tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ballı: “İlerleyen süreçte diğer sektörler için de aynı denetimler hızla yapılacak”

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı ise, turizm sektöründe yerinde denetimlerle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının uygulanıp uygulanmadığını Daire müfettişleri ile kontrol edildiğini, ilerleyen süreçte diğer sektörler için de aynı denetimlerin hızla yapılacağını belirtti.

Ballı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iş sağlığı ve güvenliğine önem verdiklerini, bu doğrultuda her türlü farkındalık girişimlerini yapacaklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Ballı, İSG-BİR’e iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitim programı

Üç oturumda yapılan eğitimin birinci oturumda Girne İtfaiyesi’nden İtfaiye Çavuşu Mustafa Savaşır, turizm tesislerinde yangın ve acil durum planlamalarına ilişkin bilgiler aktardı. İkinci oturumda İSG Uzmanı Umut Kurşun, turizm sektöründe İSG organizasyonunun nasıl kurulması gerektiği üzerine sunum yaptı. Üçüncü oturumda ise, teknik altyapıya odaklanarak, Emir Taşçıoğlu tarafından bakım, onarım ve teknik işler çerçevesinde iş güvenliği riskleri ele alındı.

Program sonunda soru-cevap ve değerlendirme bölümü ile katılımcıların görüşleri alındı, katılımcılara eğitim belgeleri takdim edildi.