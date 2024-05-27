İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör oldu.

İSG-BİR’den verilen bilgiye göre Birliğin 7’nci Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs’ta Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği konferans salonunda yapıldı.

Divan Başkanlığını Aziz Gürpınar, Divan sekreterliklerini de Tunç Adanır ve Sema Tekin’in yaptığı genel kurulda, mali rapor ve faaliyet raporu da üyelerin onayına sunuldu.

Genel Kurulda Başkan Erkay Özgör oldu. Yönetim Kurulu üyeleri şöyle: “Zeliş Demirkıran, Nidai Kordal, Muhammet Niyazi Yurtseven, Özge Özbekoğlu, Egemen İnce, Safiye Yağlı İlgililer”

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: “Feriha Kırmızı ve Mete Keleş”

Denetim Kurulu: “Hatice Kunter, Nilay Nizam Paralik, Barış Tanrıöver (Yedek Üye)”

Disiplin Kurulu: “Tunç Adanır, Aziz Gürpınar, Tezel Baykent, Hüseyin Öztörel ( Yedek Üye )”

Birlik başkanı seçilen Erkay Özgör yaptığı konuşmada yeni çalışma döneminde yapılması planlanan çalışmaları anlattı.