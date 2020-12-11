İşçi yok, narenciye dalında

Devrim DEMİR

Narenciye’de ‘hasat’ dönemi yaklaştı, “işçi sorunu” baş gösterdi. Dünya geneli yaşanan covid-19 salgını nedeniyle her yıl getirilen işçi bu yıl pandemi engeline takıldı.

Yaklaşık bin 500 civarı işçi gelmesi beklenirken, 14 günlük karantina süreci hem işvereni hem işçiyi düşündürüyor.

‘Hasat’ döneminin yaklaştığını bu yıl ilk kez ürüne aylar öncesinden ciddi bir talep olduğuna dikkati çeken Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, işçi gelemediği için ürüne talebin 20 gündür durduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Birlik Başkanı Turgut Akçın, işçilerin getirilmemesi halinde ürünün dalında kalacağı çağrısını yaptı.

Akçın: “Gelmek için talep var”

Her yıl bu zamanlarda narenciye işçilerinin ülkeye geldiğini, bu yıl salgını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Turgut Akçın, “İşçilerin hükümetin alacağı bir takım önlemlerle ülkeye gelmesi gerekir. 1 Ocak tarihinde hasat başlayacak, ardından mandalina daha sonra valensiya hasadı başlayacak. Yaklaşık bin 500 civarı işçinin gelmesi hedefleniyor. Bu işçilerin bir kısmı paketleme de fabrikada da çalışmakta. Sermayesi olanlar işçilerini getirmeye başladı, ancak getiremeyenler çok fazla. Günümüz koşullarına göre, kalacak yerleri pandemi nedeniyle düzenlenmeli. Üretimde ton başı 5 kuruş kesilse işçilerin tüm gelirleri elbette karşılanır. Gelmek için talep var.”

Akçın’dan ‘Acil tedbir’ çağrısı…

Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, beklenen bin 500 işçinin gelmemesi halinde ürünün hasat edilemeyeceğini kurulan hükümetin acilen tedbir alması gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya geneli yaşanan salgının Türkiye’de ileri aşamada olduğunu ülkede de devam ettiğini göz önüne alarak aylar öncesinden çağrı yaptıklarını ifade eden Akçın, “Tehlikeyi gördüğümüz için aylar öncesinden tedbir alınması için defalarca çağrı yaptık. Bugün oldu, hasat zamanı yaklaştı ancak henüz hiçbir tedbir alınmadı. Bu yıl ilk kez narenciyede ürüne aylar öncesinden ciddi bir talep oldu. 20 gündür talep durdu, biz ürünü hasat ederek ülke ekonomisinin de ciddi bir katkı alacağını planlıyoruz. Bu ürüne ülkenin de ihtiyacı var” şeklinde konuştu.