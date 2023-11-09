İşçi tarafı yasal süreci başlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu komisyonun resmi olarak masaya çağrılması için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulundu.

Hür İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu dün yapmış olduğu açıklamada komisyonun vakit kaybetmeden toplanması gerektiğinin vurgusunu yapmış, yeni belirlenecek olan asgari ücretin Aralık ayı itibariyle yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hür-İş’ten yapılan başvuruyla ilgili açıklama şöyle:

Hür-İş Federasyonu vakit kaybetmeden bakanlığa resmi yazılı bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada; ‘Asgari ücrete mahkum olan çalışanlar, hayat pahalılığı ve zamlar karşısında aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesine göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 2023 yılının üçüncü asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ettik. Bu talebimize geri dönüş süresi yasada belirtildiği hali ile ‘istem tarihinden başlayarak 15 günü aşamayacağı’ şeklinde yer almaktadır.