“İş Yasası’nda yapılmak istenen Türkiye’de bile yok…”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler İş Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, “değişiklikle örgütlenmenin, sendikalaşmanın önüne geçileceğini” ifade etti.

Yasal değişiklikle toplu iş sözleşmelerine de müdahale edileceğini kaydeden Çeler işverene toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını söyledi.

“Türkiye’deki yasalarda bile olmayan bir maddeyi buradan geçirmek istiyorsunuz” diyerek hükümete yüklenen Çeler, toplu iş sözleşmeleri konusunda yapılmak istenen yasal değişikliğe karşı çıktı.,

Türkiye’deki yasadan bilgiler veren Çeler “Toplu iş sözleşmesi bitti demek işverenin istediği maddeleri istediğini yapması demektir. Hakları budamaktır” dedi.

Sendikaların bu değişikliğe karşı ortak hareket ettiğine işaret eden Çeler sendikaların mücadelesinin birleşmesini “yasal değişiklik niyetinin tek iyi tarafı” olarak yorumladı, yasa değişikliğinin geri çekilmesini istedi.

Çalışma Bakanı Koral Çağman’a hitap eden Çeler “Sayın bakan, bu ülkede sendikalaşmayı engelleyen bakan olarak tarihe geçmeyin” diye konuştu.