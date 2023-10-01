‘İŞ’ VE ‘AŞ’ İÇİN KREDİ!...

Mart 2023: Toplam: 57 milyar 912 milyon 500 bin TL

İşletme kredileri: 42 milyar 455 milyon 200 bin TL

Tüketici kredileri: 10 milyar 617 milyon TL

Kredi kartları: 1 milyar 939 milyon 400 bin TL

Haziran 2023: Toplam: 73 milyar 867 milyon 600 bin TL

İşletme kredileri: 54 milyar 307 milyon 900 bin TL

Tüketici kredileri: 13 milyar 483 milyon 300 bin TL

Kredi kartları: 2 milyar 520 milyon 100 bin TL

Ayşe GÜLER

Bankalardaki kredilerde (Mart’a kıyasla, Haziran sonuna kadar) 3 ayda yüzde 27 artış yaşandı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Mart 2023’te 57 milyar 912 milyon 500 bin TL olan kredi miktarı, Haziran sonu itibariyle 73 milyar 897 milyon 600 bin TL’ye çıktı.

Her dönem vatandaşların bankalardan aldığı borç kademeli şekilde artarken, kredilerin durdurulamaz yükselişi de kayıt altına alındı.

Yalnızca krediler değil, yurttaşın kredi kartlarına eğilimi de yükseldi. Mart sonunda bankalardaki kredi kartı borcu 1 milyar 939 milyon 400 bin TL’den 2 milyar 520 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

‘İşletme’ için kredi…

Bankalardan alınan kredilerin ilk sırasında ‘işletme’ kredileri yer alıyor.

Haziran sonuna göre, bankalarda 54 milyar 307 milyon 900 bin TL işletme kredisi bulunuyor.

Bu rakam Mart ayında 42 milyon 455 milyon 200 bin TL’ydi.

Öte yandan KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Haziran sonuna kadar tüketici kredileri 13 milyar 483 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

Mart ayında bankalardaki tüketici kredisi 10 milyar 617 milyon TL idi.

Yabancı para biriminde borçlanma arttı…

Verilere göre; kredilerin 46 milyar 694 milyon 400 bin TL’si döviz, 27 milyar 173 milyon 200 bin TL’si Türk Lirası cinsinden…

Mart’a kıyasla, döviz cinsi borçlanma yüzde 36.34, Türk Lirası cinsinde borçlanma ise 14.84 oranında arttı.

Mevduat da yükseldi…

Sadece krediler, değil bankalardaki mevduatlar da yükseldi.

Resmi verilere göre; Mart ayında 119 milyar 723 milyon 400 bin TL olan tasarruf mevduatı, 163 milyar 454 milyon 400 bin TL’ye çıktı.