İş, üretim, ticaret çevreleri:   "Ekonomik sorunlar çözüm bekliyor"

Aygün Bahar ÖKMEN

Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf Odası başkanları siyasi istikrarsızlığa tepki gösterdi, çözüm istedi.

Siyasetteki belirsizlik ve istikrarsızlığın ekonomi üzerinde negatif etkiler yarattığının ve bu durumun bir an önce, çıkarlar bir kenara bırakılarak çözülmesi gerektiğinin altını çizen oda başkanları bir an önce toparlanmaya gerek olduğunun altını çizdi.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hükümet kurmaya çalışan siyasi partileri samimiyetsiz bulduğunu ifade ederek, bu durumun ülkeyi kaosa sürüklediğini belirtti. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise; 48 milletvekili olan bir parlamentodan bir hükümet modeli çıkmamış olmasının düşündürücü olduğunu dile getirdi. Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kanber ise “siyasetçilerin yetersizliğinin ekonomiye yansıdığını” ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Kim olduğu fark etmeksizin hükümet kurmaya çalışan siyasi partiler samimiyetsizdirler”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hükümet kurma çalışmasına katılan tüm siyasi partileri samimiyetsizlikle suçladı. Avunduk, “Siyasetteki belirsizlik partilerin gerçekten samimi olmadıkları bu gelişmelerin onların samimiyetsizliklerinden kaynaklandığını düşünüyor ve görüyoruz” dedi. Avunduk, sorunun çözümü öneriler sıraladı. Avunduk, seçim barajının arttırılması, dar bölgeli seçim sistemine geçilmesi, bölgesel oylamanın ve parti içi oylama ile karma oyların kaldırılması önerilerini dile getirdi.

Avunduk, “Bu halk seçimlerde siyasi partilere istikrarsızlık değil istikrarlı hükümet kurma sayısını ayrı ayrı vermiştir” şeklinde konuştu. Avunduk şöyle devam etti: “Partilere düşen halktan aldıkları bu görevlendirmenin gereğini yerine getirmeleridir. Buna uygun davranılmadığını, hükümet kurma çalışmalarında gelinen sonuçtan anlıyoruz” dedi.

Avunduk, “Kim olduğu fark etmeksizin hükümet kurmaya çalışan siyasi partiler samimiyetsizdirler” şeklinde konuştu, “Bunun sonucu kaostur” dedi. Avunduk, “Bekleyen sorunların çözümünün olmaması, hükümetin kurulamamış olması ekonomimize darbe vuracak, insanlarımızı çok zor duruma düşürecektir” ifadelerini kullandı. Avunduk sektörlerin ve kamuoyunun bu yönde olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“UBP-CTP koalisyonu çözüm olacaktır”

“48 milletvekilli parlamentomuzdan bir hükümet modeli çıkmıyorsa, bu düşündürücüdür…UBP-CTP koalisyonu çözüm olacaktır”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Uzun bir süredir hükümetsiz devam ediyoruz. Çözüm UBP-CTP koalisyonunda” dedi. Deniz, “İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, döviz krizi, Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi ve akabinde UBP kurultayları dönemi oldukça uzun bir sürece denk geliyor” şeklinde konuştu.

“Epeyce uzun bir süredir hükümetsiz olarak devam ediyoruz” diyen Deniz, “48 milletvekilli parlamentomuzdan bir hükümet modeli çıkmıyorsa, bu düşündürücüdür” ifadelerini kullandı. Deniz, partisel çıkarlar ve çekişmelerin bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

“Toplumsal uzlaşı içerisinde ve özellikle UBP-CTP hükümeti oluşmasını önermiştik” ifadelerini kullanan Deniz, “Ülkemizde iki büyük parti vardır. Dolayısı ile bunların oluşturacağı koalisyon hükümeti daha kucaklayıcı bir hükümet modeli olacaktır” görüşlerine yer verdi.

Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğine değinen Deniz, “İhtiyaçların giderilmesi noktasında daha büyük sorumluluk hisseden partilerin oluşturacağı bir hükümet modeli çözüm olacaktır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Esnaflar ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber:

“Siyasetin ve siyasetçilerin bu süreçteki yetersizliği ekonomiye yansıdı”

“Siyasetin ve siyasetçilerin bu süreçteki yetersizliği ekonomiye yansıdı. Ülkede 9000 işletme iş durdurdu. İşletmeler kepenk kapattı. Bu konuya yeterli katkıyı koyamayan, yöneticilerdir”

Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kanber, pandemi süreci ve devamında yaşanan süreçlere “katkı koymayan siyasileri” eleştirdi, “Siyasetin ve siyasetçilerin bu süreçteki yetersizliği ekonomiye yansıdı” dedi.

Kanber “Bu pandemi sürecinin ekonomi boyutunu düşünün. Ülkede 9000 işletme iş durdurdu. İşletmeler kepenk kapattı. Bu konuya yeterli katkıyı koyamayan, yöneticilerdir” şeklinde konuştu.

Kanber, “Siyaseten yürütülen çalışmalar istikrarsızlığın devamına gidiyor” ifadelerini kullandı, bu durumun ekonominin geri dönüşünü zorlaştıracağının altını çizdi.