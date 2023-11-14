İş kazalarında ürküten bilanço

▶ 2023 yılının ilk 8 ayında basına yansıyan haberlerde toplamda 24 iş kazası meydana gelirken, 10 Kasım’a kadar olan sürede bu rakam 32’ye yükseldi.

Serap ŞAHİN

2023 yılının ilk 8 ayında basına yansıyan haberlerde toplamda 24 iş kazası meydana gelirken 10 Kasım’a kadar olan sürede bu rakam 32’ye yükseldi.

Gerçekleşen kazaların 4’ü ölümle, 29’u da yaralanmayla sonuçlandı.

Yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarında 18 kişi yüksekten düşerek yaralandı. 5 kişinin hayatını kaybettiği 4 ölümlü iş kazasında ise; 1 kişi yüksekten düşerek, 1 kişi iş makinesine düşerek, 1 kişi traktöre sıkışarak, 2 kişi de kapalı ortamda kimyasal gaz nedeniyle zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti.

Basına yansıyan verileri YENİDÜZEN’e değerlendiren İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, hükümetin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli politikaları üreterek, iş sağlığı güvenliği kültürünün toplumsal olarak iş yerleri ve kamu kurum kuruluşlarına tam olarak yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksel, basında çıkan haberlere işaret ederek “Basında da çıkıyor ‘şansımız vardı, okul kapalıydı’ ya da ‘çocuklar dersteydi’ gibi kaderci bir yaklaşım sergiliyoruz. Gerek özel, gerek kamuda bu konularla ilgili hiçbir kontrol, denetim, yaptırım veya girişim görmüyoruz” dedi.

İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel:

“Hükümet edenler bu konulara da gerekli politikaları üretmeli”

Güvenli çalışma ortamının, iş kazalarının gerçek anlamda ortadan kalkması ile mümkün olacağını kaydeden İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı güvenliği kültürünün toplumsal olarak iş yerleri ve kamu kurum kuruluşlarına tam olarak yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksel, “Bunun yerleşmesi için de hükümet edenlerin bu konulara da gerekli politikaları üretip, bunlarla ilgili denetimlerini ve teşviklerini yapmaları gerekiyor” dedi.

Yüksel sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır bu konular sürekli gündeme geliyor ama iş kazaları bitmiyor. Yaralanmalar ve ölümler azalmıyor, çoğalıyor. Birçok iş kazası kayıt altına da alınmıyor. Büyük iş kazasının sonuçları bizlere yansıyor. Ama gerçek anlamda istatistikî bilgi bulmak ve kayıt altına da almak gerekiyor ki gerçek anlamda çalışmalar yapılabilsin”

“Kaderci bir yaklaşımla sergiliyoruz”

Yüksel, basında çıkan haberlere işaret ederek “Basında da çıkıyor ‘şansımız vardı, okul kapalıydı’ ya da ‘çocuklar dersteydi’ gibi kaderci bir yaklaşım sergiliyoruz. Gerek özel, gerek kamuda bu konularla ilgili hiçbir kontrol, denetim, yaptırım veya girişim görmüyoruz” dedi.

İşverenlerin ekonomik sıkıntı gerekçeleriyle iş sağlığı ve güvenliği konusunu gereksiz gördüğünü belirten Yüksel, “Yaptırım gücü olmadığı için gereksiz görüyorlar” dedi.

“İş sağlığı ve güvenliği kamu kurumlarının da zorunluluğu”

İş sağlığı ve güvenliğinin tüm sektörlerde yasal mevzuatın hayat bulabilmesi için idarenin önem göstermesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece özel kurum ve kuruluşların değil kamu kurumlarının da zorunluluğu olduğunu vurguladı. İş sağlığı ve güvenliğinin kamuda uygulanmadığına işaret eden Yüksel, “Kendi içerisinde uygulamadığı gibi özel sektördeki uygulamalarla ilgili yeterli kontrol denetimi de yapmıyor” dedi.

Özellikle ölümlü iş kazalarında inşaatlara odaklanıldığına işaret eden Yüksel, “Okulların çatı ve tavanlarından sıvalar düşüyor, parçalar düşüyor. Bunlar da iş sağlığı ve güvenliğinin bir parçasıdır. Okullarda, hastanelerde, kamu kurum ve kuruluşlarının da iş sağlığı ve güvenliği konusunun ele alınarak gerekli yasal mevzuatın uygulanması gerekir” ifadelerine yer verdi.

5 kayıp, 29 yaralı

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kafede 28 yaşındaki Taner Altınkaya, merdiven üzerinde iş yaptığı sırada düşerek hayatını kaybetmişti.

Ağırdağ’da meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Sunnatıllo Rustamov, traktörün çalıştırdığı balyaları parçalamak için kullanılan çalışır durumdaki vagon içerisinden, muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada vagona düşmesi sonucu, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirmişti.

Paşaköy Ağıllar bölgesinde meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Ali Mohsin, traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovayı kaldırmak için kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra, kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu, Ali Mohsın traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demir arasına sıkışarak yaşamını yitirmişti.

İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkları arıtma işlemi esnasında Mohammad Şhayeste ve Mohamad Aghjeloo hayatını kaybetmişti. Polisin açıklamasında ölümlerle ilgili olarak “muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirmişlerdir ifadelerine yer verildi.

32 iş kazasından 18’i yüksekten düşme:

Çeşitli nedenlerle meydana gelen iş kazalarında 2023 yılının 11 ayında 18 kişi yüksekten düşerek yaralandı.

3 Ocak

Çatalköy’de çalıştığı bir inşaatta, demir iskele üzerinde sıva yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen 45 yaşındaki Erkan Polat, yaralanmıştı.

6 Ocak

İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet Köse (E-49), iskele üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştı.

21 Ocak

Karağaç yol kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 58 yaşındaki Ahmet İri, çalıştığı iskele üzerinde dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşüp yaralanmıştı.

22 Ocak

Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta spiral makinesi ile demir kesen 45 yaşındaki Metin Korkmaz, makine üzerindeki diskin kırılıp fırlaması sonucu boyun kısmından yaralanmıştı.

15 Şubat

Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışmakta olan 37 yaşındaki Adem Sana, kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralanmıştı.

22 Şubat

Girne'de meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Fahrettin Uruş 25 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşerek yaralanmıştı.

18 Mart

Haspolat'ta meydana gelen iş kazası sonucunda 38 yaşındaki Muhammed Neadeeim dengesini kaybetti, taşıdığı mermer üzerine düşmüştü.

21 Mart

Tuzla’da, yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan 31 yaşındaki Cüneyt Barış, iskele üzerinde sıva attığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştı.

8 Nisan

Güvencinlik’te iskele üzerinde boya işi yapan 54 yaşındaki Allahverdi Aman, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştı.

28 Nisan

Lapta'da yapımı devam eden bir inşatta kalıp demirlerini inşaatın ikinci katından aşağıya attığı sırada, dengesini kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Durmaz, 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düşmüştü.

7 Mayıs

Lefkoşa'da meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki Mikail Aydın, iskelenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı.

15 Mayıs

Güneşköy'deki bir narenciye fabrikasındaki şakalaşma hastanede sonlandı. Forklift üzerinde şaka olsun diye gezdirilen Faruk Ölmez, elektrik tellerine takıldı, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

16 Mayıs

Geçitköy’de bir inşaatın merdiven basamaklarından inerken düşen 55 yaşındaki Ali Akpınar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

26 Mayıs

Mağusa'da meydana gelen iş kazasında 3 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Hakkı Demir yaralanmıştı.

24 Haziran

Mağusa'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Muhammed Aves, dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı.

1 Temmuz

Bahçeli'de, bir siteye ait inşaat alanında çalışan 28 yaşındaki Md Rajon taş duvar üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten, yerde bulunan taşlar üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

5 Temmuz

Sınır üstü köyünde dün çalıştığı inşaatta ayağı kayarak yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Ramadan Emirhan yaralandı.

11 Temmuz

İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir binada beton dökümü yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında bir kişi 1,38 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştı.

20 Temmuz

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede dün iş yaparken dengesini kaybeden ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki İbrahim Açıkel yaralanmıştı.

27 Temmuz

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan 58 yaşındaki Hüsnü Arıca, mermer kaldırma makinesinin otomatik çalışması sonucu, makine ile palet tahtalarının arasına sıkışarak yaralanmıştı.

18 Ağustos

Bostancı’da meydana gelen iş kazasında, 6 metre yüksekten düşen 60 yaşındaki inşaat işçisi Ali Yıldızhan yaralanmıştı.

2 Eylül

Karaoğlanoğlu’nda çalıştığı iş yerinde havalandırma fanının tamirini yaptığı sırada çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi sonucunda 38 yaşındaki Muhammad Zaheer, yaralanmıştı.

4 Eylül

Gazimağusa Limanı'nda yük gemisinde gerçekleşen iş kazasında 38 yaşındaki Mehmet Tan yaralanmış, omurgasında kırık tespit edilmişti. Meydana gelen kazada gemi kaptanı ve operatörü ihmalden tutuklanmıştı.

9 Eylül

Karaoğlanoğlu-Girne Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Rashid Mehmood demir saç kesme makinesi üzerinde saç kestiği sırada el parmağını makineye kaptırarak, yaralanmıştı.

10 Eylül

Mutluyaka ve Güzelyurt’ta meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralanmış. 19 yaşındaki Saif Ali’nin ayağının kırıldığı, 36 yaşındaki Tuncay Karail’in de boynundan yara aldığı açıklanmıştı.

15 Ekim

Alayköy’de merdiven üzerinde kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanan 68 yaşındaki Mehmet Kontaş yaralanmıştı.

18 Ekim

Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışan 49 yaşındaki Sami Demirbilek, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2,85 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştı.

22 Ekim

Gazimağusa Limanı’nda meydana gelen iş kazasında, iki tır araç arasına sıkışan 24 yaşındaki Mohammad Ramadan yaralanmıştı.