Kadın kooperatiflerinin üretimde yaşadığı zorluklara dikkat çeken İncirli, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Berova ise, ‘KKTC’ vatandaşı kadın çalışanlara yüzde yüz prim desteği verileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Sıla Usar İncirli, Birleştirilmiş Şans Oyunları Yasası’nda onaylanan değişikliklere değinerek, özellikle okullara yakınlık, “sınırsız” otel izinleri ve kumar bağımlılığı konusuna dair görüşlerini paylaştı.

Sorularına yanıt verilmediğini kaydeden İncirli, bazı şeylerin saklandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını “Kooperatifler Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan İncirli, hükümetin kooperatifçilikle ilgili yaptığı çalışmalara değindi. 2023 yılında 1. “KKTC” Kooperatifçilik Çalıştayı’nın yapıldığını, Ocak 2024’te sonuçların açıklandığını ve raporun paylaşılacağın duyurulduğunu, 2025 yılında olunmasına rağmen bu rapora ulaşılamadığının altını çizdi.

Ülkede kadın istihdamının arzu edilen seviyede olmadığını, kadın kooperatifçiliğinin ise yeni yeni canlandığını belirten İncirli, bu kooperatiflerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İncirli, 8 Mart 2025 tarihinde Başbakan Ünal Üstel’in kadın çalışanlar için yüzde yüz prim desteği duyurduğunu belirterek, ancak uygulamanın başlamadığını iddia etti, neyin beklendiğini sordu.

İncirli, geçen ay içerisinde yayımlanan prim desteğine ilişkin kararnamede kadın kooperatiflerin kapsamın dışında tutulduğunu belirtti. Elektrik faturalarının ticari ödenmesi gibi kadın kooperatiflerinin yaşadığı sıkıntıları sıralayan İncirli, kadın kooperatiflerinin kapsama eklenmesinin ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinin öneminin altını çizdi. İncirli, “İş işi yapmaya gelince eksiklikler oluyor.” dedi.

İhracat kadar ülkede iç tüketimin de önemli olduğunu kaydeden İncirli, otellere yerli üretimin tüketilmesi gibi adımların atılması gerektiğini ifade etti, bunun bir sorumluluk olduğunu vurguladı; Erhürman hükümeti döneminde bu rakamın yükseltildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, yerinden söz alarak, “KKTC” vatandaşı kadın çalışanlara yüzde yüz prim desteği verileceğinin açıklandığına dikkat çekti.