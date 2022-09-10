İş hanında ölü bulundu

Girne'de Turan Yüksel adlı 57 yaşında bir kişi bir iş hanında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre dün akşam saat 19.00 sıralarında Girne'de Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında Girne'de sakin Turan Yüksel (E-57) ölü olarak bulundu.

Yüksel'in vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, ani ölüm olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.