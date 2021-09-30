İş dünyası ‘serbest bölge’ çalışmasından habersiz

Ekonomik Örgütler Platformu, Başbakan Ersan Saner’in Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği ‘serbest bölge’ çalışması ile ilgili bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmış bir şey olmadığını açıkladı.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nda yapılan açıklamada, böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekliliğinin altı çizildi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerin içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmasına karşın, örgütlerin Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı olmadığına vurgu yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüşmesinde gündeme getirdiği ve daha sonraki bazı açıklamalarında ifade ettiği “bütün Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması” çalışması, bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmamış ve bilgimize getirilmemiştir.

Böyle bir projenin Kıbrıs Türk ekonomisine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekeceği ise çok açıktır.

Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerimiz içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmakla birlikte örgütlerimiz Sayın Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı değildir.”

'Serbest bölge’ sır küpü