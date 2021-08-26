İş Bankası 97 yaşında

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası, siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık sağlanmadan kalıcı olamayacağı anlayışıyla, 2 şube, 37 çalışan ve 1 Milyon TL kayıtlı sermaye ile kurulan İş Bankası bugün 97 yaşında.

İş Bankası, “Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda, milli ekonominin desteklenmesi rolünü layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya, T.İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü bünyesindeki 15 şube ve 203 çalışan kadromuzla, 66 yılı aşkın bir süredir de KKTC ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadeleriyle 97. Yaşını kutladı.