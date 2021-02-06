“Irkçılık” karşıtı anlamlı klip

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüsü Oya Kutsal, ırkçılığa karşı anlamlı bir klibe imza attı.

Proje kolektif bir duyarlılıkla üretildi, Kıbrıslı sanatçılar klibe katkı sağladı.

Oya Kutsal'ın geliştirdiği projeye Evkaf destek verdi, birçok sanatçı gönüllü olarak performans sergiledi.

"Sen de dur de" adlı şarkının hazırlanması için Bülent Fevzioğlu, Mustafa Alkapon, Muhittin Yangın, Mehmet Zeyin, İpek Amber, Eda Girgin, Sinan Güzen, Eliz Fellahoğlu, Sangwa Kevine, İbrahim Şevki, Nazım Ced, Cavit Alkapon, Kazım Özalp, Ahmet Ced, Ener Emin İmralı , Destiny Shaniah klibe imza attı.

“Sen de paylaş ırkçılığa dur de” çağrısı ile klip sosyal medyada paylaşılıyor.