İran'ın ağır misillemesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama

İran'ın İsrail'in Arad ve Dimona kentlerine yönelik misillemesi sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, İran'ın da İsrail'e dönük saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Dimona ve Arad kenti İran'ın hedefi olurken, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu şunları yazdı:

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim.

Bakanlığımın Genel Müdürüne, tüm hükümet bakanlıklarıyla birlikte gerekli tüm yardımı sağlaması talimatını verdim.

Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma güçlerini güçlendiriyorum ve herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum.

Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız."