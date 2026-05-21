Kasaplar Birliği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), iş araçlarıyla oda binası önünde toplandıktan sonra konvoy halinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne giderek eylem gerçekleştirdi. Eylem kapsamında bakanlık önünde basın açıklaması da yapıldı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Ortada bir toplum sorunu var”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntının yalnızca et meselesi olmadığını belirterek, “Konu sadece et değil. Ortada bir toplum sorunu var” dedi.

Kaçak yollarla et ihtiyacının karşılandığının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Tulga, “Bu nasıl göz ardı edilir” diye sordu. Açıklamalarının herhangi bir kesimi suçlamak amacı taşımadığını vurgulayan Tulga, Kıbrıs’ın güneyindeki fiyatların kuzeydekilerin yarısına denk gelmediğini söyledi.

KTEZO’nun kamu taşımacısından kasabına kadar toplumun birçok kesimini temsil ettiğini kaydeden Tulga, “Bunu yaptıran ülke sevdasıdır” ifadelerini kullandı.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkay:

“Hükümet ithal etin kuzeye gelmesine göz yumdu”

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da yaptığı konuşmada, toplumun et satın almaktan uzaklaşarak ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşılamaya başladığını söyledi.

Güneyden yapılan yoğun alışverişin sektöre ciddi darbe vurduğunu dile getiren Şenkaya, “Bütün feryatlarımıza rağmen hükümet sessiz kaldı. Bu sorun sadece kasapların sorunu olmaktan çıktı” dedi.

Hükümetin ithal etin kuzeye gelmesine göz yumduğuna dikkat çeken Şenkaya, yurttaşların neden güneyden alışveriş yapmaya mecbur bırakıldığını sordu. Ülkede yaratılan katma değerin ekonomiye geri dönmediğini ifade eden Şenkaya, hükümetin atacağı küçük adımlarla et fiyatlarının ucuzlayabileceğini belirtti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş:

“Çözüm arıyorsak biz varız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da eylemcilerin yanına gelerek açıklamalarda bulundu.

Tarım Bakanlığı’nın yalnızca bir basamak olmadığını ve hükümetin bir parçası olduğunu söyleyen Çavuş, hükümet olarak kasaplar ve hayvancılarla birlikte üretimi artırdıklarını ifade etti. “Hayvan yoktur söylemini kabul etmiyoruz” diyen Çavuş, bazı beklentilerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kasaplar Birliği’nden et ayrıştırmasının yapılmasını talep ettiklerini belirten Çavuş, fiyat istikrarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. “Bir yerde 900 TL olan kıymanın diğer yerde 600 TL olması hiçbir şekilde açıklanamaz” ifadelerini kullanan Çavuş, kooperatif kurulması konusunda uzlaşı olması halinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Pahalılığı ülkeye getirenin hükümet olmadığını savunan Çavuş, “Çözüm arıyorsak biz varız” dedi.

Bakanlık önünde polemik yaşandı

Açıklamaların ardından Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile eylemciler arasında kısa süreli polemik yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Çavuş yeniden bakanlık binasına girdi.