“Çok yönlü ve şeffaf soruşturma yürütülmeli”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmenin öğrencileri istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından okul önünde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, yaklaşık beş yıldır okulda görev yapan öğretmenle ilgili iddiaların geçtiğimiz hafta öğretmenler aracılığıyla okul yönetimine ulaştığını söyledi. Öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetleri öğretmenlerine anlattığını belirten Karaoğulları, okul yönetiminin yürüttüğü sürecin ardından polise şikâyette bulunulduğunu ifade etti.

Karaoğulları, söz konusu öğretmenin 19 Mayıs Salı günü yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada tutuklandığını hatırlattı.

“Bu konu münferit kabul edilemez”

Karaoğulları, olayın yalnızca bireysel bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bu konu Türk Maarif Koleji’ndeki konu gibi münferit bir konu olarak kabul edilemez. Çok daha ağır bir konu söz konusu” dedi.

Çocuk istismarı, cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarının çok yönlü biçimde soruşturulması gerektiğini söyleyen Karaoğulları, okulda denetim ve gözlem sorumluluğu bulunan kişilerin de süreç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Öğretmen adayı varken dışarıdan öğretmen getiriliyor”

Türkiye’den protokoller aracılığıyla gönderilen öğretmenlerle ilgili yıllardır uyarılarda bulunduklarını belirten Karaoğulları, ülkede çok sayıda öğretmen adayı bulunmasına rağmen dışarıdan öğretmen getirilmeye devam edildiğini söyledi.

Karaoğulları, “On yıllardır devam eden devletler arası anlaşmalar veya protokoller gereğince, ne olduğu belli olmayan, gerekli araştırmaları yapılmayan birçok farklı maksat veya misyonla bu ülkeye gönderilen öğretmenlerin olduğunu defalarca kamuoyuyla paylaştık” dedi.

“Eğitim Bakanlığı konuyu hasır altı etmeye çalışıyor”

Hakkında soruşturma yürütülen öğretmenin bağlı bulunduğu TC Eğitim Müşavirliği’nin sessiz kaldığını ifade eden Karaoğulları, öğretmenin görevden alınıp alınmadığına ilişkin açıklama yapılmamasını eleştirdi.

Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın konuyu “hasır altı etmeye” çalıştığını öne sürdü.

Tacize uğradığı belirtilen çocukların sosyal ve psikolojik destek alması gerektiğini ifade eden Karaoğulları, soruşturmanın hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesinin hukuki zorunluluk olduğunu söyledi.

KTOEÖS olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Karaoğulları, TC Elçiliği Eğitim Müşavirliği’nin kamuoyuna açıklama yapma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.