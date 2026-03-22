İran’dan Trump’a yanıt: “Tuzdan arındırma tesisleri hedef olur”

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin enerji altyapısını hedef alma tehdidine sert yanıt vererek, bölgede bulunan ABD ve müttefiklerine ait kritik altyapıları hedef alabileceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, özellikle su üretiminde hayati öneme sahip tuzdan arındırma (desalinasyon) tesislerinin de hedef alınabileceğini belirtti. İranlı yetkililer, bu tür bir saldırının milyonlarca insanı etkileyecek ciddi bir “insani felakete” yol açacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD’nin İran’ın enerji tesislerine yönelik olası bir saldırısı durumunda, bölgedeki enerji, bilgi teknolojileri ve su altyapılarının meşru hedef sayılacağı ifade edildi.

Uzmanlara göre Körfez ülkelerinde içme suyunun büyük bölümü tuzdan arındırma tesislerinden sağlanıyor. Bu nedenle bu tesislerin hedef alınması, geniş çaplı su krizine ve sivil yaşamın ciddi şekilde etkilenmesine yol açabilir.

Öte yandan, savaşın ilk günlerinde İran, ABD’yi bir tuzdan arındırma tesisini vurmakla suçlamış ve bunun on binlerce insanın suya erişimini etkilediğini açıklamıştı.

İran yönetimi, bu tür saldırıların bölgesel gerilimi daha da artıracağını ve sonuçlarının geri döndürülemez olabileceğini vurgularken, uluslararası toplumu da krizin büyümesini engellemek için harekete geçmeye çağırdı.

