Kıbrıs, Mumbai’de ticaret merkezi açıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan’ın Mumbai kentinde Eylül ayında “Kıbrıs Ticaret Merkezi” açılacağını açıkladı.

Kıbrıs-Hindistan İş Forumu’nda konuşan Hristodulidis, merkezin Hindistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, Hint şirketlerinin Kıbrıs ve Avrupa’daki fırsatlara erişimine destek sağlayacağını söyledi.

Merkezin, Hint şirketleri için Avrupa Birliği pazarına açılan bir köprü işlevi göreceğini ifade eden Hristodulidis, yatırım, ticaret ve inovasyon alanlarında yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Forum kapsamında savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli kurumlar arasında altı iş birliği mutabakatı da imzalandı.

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stavros Stavrou ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın kesişim noktasındaki konumuyla Hint şirketleri için stratejik bir geçiş kapısı olduğunu söyledi.