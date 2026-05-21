“İzin süreci tamamlanmadan çıkış yapılmaya çalışıldı”

Sağlık Bakanlığı, dört embriyo ile Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak isteyen bir kişinin tespit edilerek tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu işlem için ilgili firma tarafından yasal izin başvurusu yapıldığını ancak izin süreci tamamlanmadan embriyolarla yurt dışına çıkış yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Açıklamada, başvurunun 15 Mayıs tarihinde yapıldığı, 18 Mayıs’ta değerlendirmeye alındığı ve 20 Mayıs tarihinde İzin Koordinasyon Kurulu gündemine taşınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, süreç yürürlükteki mevzuat ve yasal prosedürler çerçevesinde devam ederken ilgili firma yetkililerinin embriyolarla yurt dışına çıkış yapmayı denediğini, durumun kontroller sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlık, olayın bu aşamadan sonra kendilerine bildirildiğini belirterek, embriyo taşıma işlemlerinin izne tabi olduğunu ve talebin 20 Mayıs 2026 tarihinde Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, “Söz konusu olay onaylanma süreci tamamlanmadan embriyoların yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasından ibarettir” denildi.

Konuyla ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, tüp bebek merkezlerine yönelik planlı denetimlerin de devam ettiği ifade edildi.