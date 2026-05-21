İzni iptal edilen hayvanat bahçesiyle ilgili karar onandı

Kıbrıs'ın güneyinde Temyiz Mahkemesi, Melios Hayvanat Bahçesi sahibinin süresi dolan izinle faaliyet göstermesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararını onadı.

Duruşmanın Pazartesi günü yapıldığı, kararın ise bugün açıklandığı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, hayvanat bahçesinin faaliyet izninin 25 Eylül 2017 tarihinde sona erdiği ve Veteriner Dairesi’nin 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği denetimde merkezin gerekli koşulları karşılamadığının tespit edilmesi nedeniyle iznin yenilenmediği ifade edilmişti.

Hayvanat bahçesi sahibi, ilk derece mahkemesinin savcılığın yeterli kanıt sunduğunu kabul etmemesi gerektiğini savunarak kararı temyize taşımıştı. İşletmenin, hayvanat bahçelerindeki hayvanların korunması ve refahına ilişkin düzenlemelere uygun şekilde faaliyet gösterdiğini ileri süren işletme sahibi, ayrıca savcılığın vahşi hayvanların yılda yedi gün veya daha fazla süreyle halka sergilendiğini kanıtlayamadığını ve bu nedenle işletmenin “hayvanat bahçesi” olarak faaliyet gösterdiğinin ispatlanmadığını öne sürdü.

Temyiz Mahkemesi ise yasa ve tüzükleri değerlendirerek, verilen ilk ruhsatın bir hayvanat bahçesi için düzenlendiğinin açık olduğunu ve faaliyetleri yasaklanan bu hayvanat bahçesinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca, savcılığın “hayvanat bahçesi” kavramının yorumuna ilişkin ayrıca kanıt sunmasına gerek olmadığına hükmederek temyiz başvurusunu reddetti.