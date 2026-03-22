ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için 48 saat süre verdi; aksi takdirde İran'ın enerji altyapısını hedef alacaklarını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından 21 Mart akşamı yaptığı paylaşımda, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bu andan itibaren 48 saat içinde TAMAMEN ve TEHDİTSİZ şekilde açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'daki çeşitli enerji santrallerini vuracak ve yok edecek" ifadelerini kullandı.

Bu süreye göre İran'ın, ABD'nin talebini İran saatiyle 24 Mart 03.14'e (KSİ 01.44) kadar yerine getirmesi gerekiyor.

İran ise olası bir saldırı durumunda Körfez bölgesindeki ABD bağlantılı enerji tesislerini hedef alacağını açıkladı.

Tahran, "düşman" olarak nitelendirmediği ülkelerle bağlantılı gemilerin, İran'la koordinasyon sağlamaları halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabileceğini de belirtti.