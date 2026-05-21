“1992’den beri taşınmazı izinsiz kullanıyor”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Akıncılar’daki bir konutta 1992 yılından beri yaşadığını ve mağdur edildiğini ileri süren Erkan Eğmez’in başvurusuyla ilgili hazırladığı raporda, söz konusu taşınmazın yıllardır izinsiz kullanıldığını belirtti.

Raporda, Eğmez’in taşınmazda herhangi bir yasal statüye sahip olmadığı ve kira ödemediği kaydedildi.

Raporda, Eğmez’in Akıncılar köyünde bulunan taşınmazdan İskân Komitesi’nin 1 Eylül 2021 tarihli kararı sonrası ayrılmak zorunda kaldığını belirterek Ombudsman’a başvurduğu ifade edildi. Ayrıca, 12 Haziran 2025 tarihli dilekçesine yanıt verilmediğini savunduğu belirtildi.

Yapılan incelemede, söz konusu konutun sahibi olan Hüseyin Kubilay’ın 1990 yılında feragatname imzalayarak eşdeğer puanı aldığı, ancak taşınmazın KKTC sınırları içinde ve askeri açıdan sakıncalı bölgede olmaması nedeniyle bu işlemin yasaya aykırı olduğu saptandı. Raporda, dönemin idaresinin 41/1977 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’na aykırı işlem yaptığı ifade edildi.

İskân Komitesi’nin 2021 yılında aldığı kararla bu işlemin iptal edildiği ve taşınmazın T1 cetvelinden çıkarıldığı belirtildi.

Ombudsman raporunda ayrıca, Erkan Eğmez’in taşınmaz için farklı tarihlerde kiralama başvurusu yaptığı ancak taşınmazın kendisine hiçbir zaman tahsis edilmediği kaydedildi. Raporda, “Sayın Eğmez’in söz konusu malı 1992 yılından beri izinsiz kullandığı, herhangi bir kira ödemediği yani söz konusu taşınmazı işgal ettiği söylenebilir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ombudsman, İçişleri Bakanlığı’nın Eğmez’in dilekçesine Anayasa ve İyi İdare Yasası’nda belirtilen 30 günlük süre içerisinde yanıt vermediğini de tespit etti. Raporda, idarenin geç yanıt vererek mevzuata aykırı davrandığı belirtildi.