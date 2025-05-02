‘İrade bizim memleket bizim’

Öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS’ün önderliğinde, 100 örgüt ile Kıbrıs Türk halkının desteğiyle, gerici politikalara karşı yaklaşık bir aydır devam eden mücadele, dün başkent Lefkoşa’da on binlerin katılımıyla ikinci kez büyük bir mitinge dönüştü.

Binlerce yurttaş, Lefkoşa’daki Şehitler Anıtı önünde toplanarak, “Kıbrıs laiktir laik kalacak” sloganları attı, gerici politikalara karşı ‘geçit yok’ dedi.

Başörtüsü tüzüğü olarak anılan disiplin tüzüğündeki değişiklik geri çekilene kadar devam edeceği açıklanan eylemlerde, “hükümet istifa” sloganları da giderek yükseliyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Çekin ellerinizi çocuklarımızın ve toplumumuzun üzerinden”

Mitingde ilk sözü, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem aldı. Eylem, sözlerine, “Demokrasi ve adalet için mücadelesini sürdüren Türkiye halklarına dayanışma ve destek” belirterek sözlerine başladı.

“Bugün yine sokaktayız, grevdeyiz, eylemdeyiz” diyen Eylem, “Anayasamızı, yasalarımızı, irademizi, mücadelemizi yok sayanlara, gerici dayatma yaptıran ve buna boyun eğenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Çekin ellerinizi çocuklarımızın ve toplumumuzun üzerinden” diyen Eylem, “Kraldan çok kralcı olan, yüzleri bile kızarmayan koltuk sevdalılarına bu memleket bizimdir demeye geldik” ifadelerini kullandı.

“Her kurumumuzu, ülkemizi kuşatan, memleketimizi arka bahçeye çevirenlere dur demeye geldik” vurgusu yapan Eylem, “Eğitimi dönüştürerek, kimliğimize, irademize, özgürlüklerimize saldıranlara, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere, bizlere geri zekalı diyecek kadar haddini aşan faşistlere dur demeye geldik” şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle, Kıbrıs’taki kuklalara talimatlar verip, disiplin tüzüğü aracılığyıla gündem yaratıldığını ifade eden Eylem, bundan siyasi rant elde edenlere ve adadaki statükodan beslenenlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ada yarısında yaratılan rüşvet ve torpil düzeninden nemalananların, faşizmin sözcülüğünü yapanların, sahte hesapların ya da yapay zekayla yaratılmış videolar aracılığıyla yapılmaya çalışılan kışkırtmanın, baskı ve hakaretlerin karşısında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Derdimiz çocuklarımız, sevdamız yurdumuz”

Eylem’in ardından söz alan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ise, “derdimiz çocuklarımız, sevdamız yurdumuz” diyerek sözlerine başladı.

“Kimliğimize, kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmak için buradayız” diyen Baybora, “Laik yaşam yapısından asla ödün vermeyeceğiz. Bizlere bu gömleği giydirmek isteyen Nazım Çavuşoğlu ve türevleri, tarihe kara bir leke olarak geçecekler” şeklinde konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Zeytin dalı yakayım, nazardan korkayım, laikliğe karışanın havrasına yanayım”

Baybora’dan sonra mikrofonu alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, İskele’den bir mani okuyarak sözlerine başladı: “Zeytin dalı yakayım, nazardan korkayım, laikliğe karışanın havrasına yanayım.”

Kıbrıs’ta 2002 adet kayıp insan olduğunu, 492’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve bir kısmının bulunduğunu belirten Maviş, “Yani siz bize diyet var diyorsunuz ya, biz bu diyeti toprağın altında kalarak ödedik. Siz kurtardık diyorsunuz ya; ne İngilize, ne papaza esir oldu bu toplum. Bu toplum şehitler verdi. Kanla aldık vermeyiz diyorlar. Bizim atamalarımızdan aldığımız bu emaneti gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur. Korkmuyoruz. Selma Eylem burada, Ayşemden Akın burada, yüzlerce tehdit aldı, korkmadı, susmadı, durmadı. Biz korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.