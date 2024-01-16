İnternet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynatan 4 kişi tutuklandı

Girne’de bir ikametgaha, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E.(E-47) S.K.(K-42), D.T.(K-28) ve H.T. (K-25), internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynanması için hizmet verdikleri sırada tespit edildi.

Olay dün meydana geldi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 36 yaşındaki M.S. (K) tutuklandı.

M.S’nin 17 Kasım 2023-5 Ocak tarihleri arasında temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahtan muhtelif ziynet eşyası, 100 ABD doları, 5 Stg ile 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Tuzla’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Tuzla’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.Ö.’nün (E-41) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 160 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 20 karton kağıt tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.