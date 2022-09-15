‘İnternet kavgası’: Biri yoğum bakımda, diğeri yargı huzurunda

‘İnternet kullanımı’ tartışması kavgaya döndü, kendisini bıçakla kolundan yaralayan P.A.O’yu sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaralayan L.C.E tutuklandı, P.A.O yoğun bakıma kaldırıldı.

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı L.C.E mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlının dün 16:00 sıralarında Hamitköy’deki bir dairede, internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan P.A.O’u, elinden aldığı bıçakla sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladığını söyledi.

Polis P.A.O’nun yoğun bakımda olduğunu da belirtti.

Olay yerinde tespit edilerek tutuklandı

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını, meselede müştekinin sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını anlattı. Polis, olay mahallinde olup olay esnasında yaşanan olaya tanık olan bir şahsın ismine ulaşıldığını ancak şahsın henüz tespit edilemediğini belirtti. Meselenin ağır ceza kapsamına giren bir mesele olup zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden ötürü zanlının 1 gün süre ile polis tutuklu kalmasını talep etti. Polis, müştekinin gıyabında da aleyhine 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, istenen emri verdi.