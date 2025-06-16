Emekli Albay Öcal Dallı, Ortadoğu'da son günlerde yaşananlarla ilgili açıklama yaparak, "İnsanlığı ve barışı sevin" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dallı, "Ne çok meraklı insan varmış yıkık bina, harap olmuş şehirler, yitip giden canlar görmeye. Yahu azıcık da insanlığı ve barışı sevin. Ne çabuk unuttunuz 1958-1974 arasını. Ha tabi bunu hiç yaşamamış sadece gabak kesenler de var o ayrı bir şey. Savaşın haklı ya da haksız, iyi ya da kötü tarafı yok. Savaş savaştır!" ifadelerini kullandı.