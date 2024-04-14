“İnsanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız”

Levent ÖZDAĞ

Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya

➠ Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı

➠ Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yargıç

➠ Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan ilişkileri

➠ Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

➠ En büyük pişmanlığım… Hiç pişmanlığım yok, yaşadıklarımızdan ders çıkarırım

➠ En büyük sevincim… Ailem, arkadaşlarım, mesleğim

➠ Hayatımın dönüm noktası… İnsanın doğumdan itibaren yaşadığı her anın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum

➠ Beni en çok etkileyen yazar… Üstün Dökmen

➠ Başucumdaki kitap… Adı Aylin Yazarı: Ayşe Kulin

➠ En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerdim

➠ En son izlediğim film… Rewind

➠ Kendim için son aldığım şey… Küpe

➠ Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şeyimi kullanıyorum

➠ Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçerisinde sevdiğim insanların fotoğrafının olduğu bir çerçeve

➠ Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mesleğimi özel hayatımda da uygulamaya çalışmak

➠ Kendimde beğendiğim özellik… Aklıma koyduğum her şey konusunda sonuna kadar mücadele etmek

➠ Olmasa da olur… Sözleri ve davranışları tutarsız olan insanlar

➠ Olmazsa olmaz… Mutluluk

➠ En iyi yaptığım yemek… Portakallı Somon

➠ Hayalimdeki dünya… Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya

➠ Aşk benim için… Yoğun bir duygu yumağı

➠ Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Dündar

➠ Görmek istediğim yer… Antarktika’daki Kuzey Işıkları ve Etna Yanardağı

➠ Mutlaka yapmak istediğim… Psikolojik ve fizyolojik şiddete maruz kalan kadın ve çocukları için bir merkez açmak

➠ Son olarak söylemek istediklerim… Karakterimize ve başka insanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız.