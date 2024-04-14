Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. RÖPORTAJ

  3. “İnsanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız”
“İnsanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız”

“İnsanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız”

Portre / Psikolojik Danışman Verda Gülçür

A+A-

Levent ÖZDAĞ

Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya

➠ Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı

➠ Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yargıç

➠ Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan ilişkileri

➠ Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

➠ En büyük pişmanlığım…  Hiç pişmanlığım yok, yaşadıklarımızdan ders çıkarırım

➠ En büyük sevincim…  Ailem, arkadaşlarım, mesleğim

➠ Hayatımın dönüm noktası…  İnsanın doğumdan itibaren yaşadığı her anın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum

➠ Beni en çok etkileyen yazar…  Üstün Dökmen

➠ Başucumdaki kitap…  Adı Aylin Yazarı: Ayşe Kulin

➠ En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerdim

➠ En son izlediğim film…  Rewind

➠ Kendim için son aldığım şey…  Küpe

➠ Dolabımdaki en gereksiz şey…  Dolabımdaki her şeyimi kullanıyorum

➠ Benim için alınabilecek en güzel hediye…  İçerisinde sevdiğim insanların fotoğrafının olduğu bir çerçeve

verda-1.jpg➠ Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…  Mesleğimi özel hayatımda da uygulamaya çalışmak

➠ Kendimde beğendiğim özellik…  Aklıma koyduğum her şey konusunda sonuna kadar mücadele etmek

➠ Olmasa da olur… Sözleri ve davranışları tutarsız olan insanlar

➠ Olmazsa olmaz…  Mutluluk

➠ En iyi yaptığım yemek…  Portakallı Somon

➠ Hayalimdeki dünya…  Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya

➠ Aşk benim için…  Yoğun bir duygu yumağı

➠ Onunla çok tanışmayı isterdim…  Can Dündar

➠ Görmek istediğim yer… Antarktika’daki Kuzey Işıkları ve Etna Yanardağı

➠ Mutlaka yapmak istediğim…  Psikolojik ve fizyolojik şiddete maruz kalan kadın ve çocukları için bir merkez açmak

➠ Son olarak söylemek istediklerim…  Karakterimize ve başka insanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız.

 

etna-001.jpg

rewind.jpg

adi-aylin.jpg

 

Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
Etiketler : , ,