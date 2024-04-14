“İnsanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız”
Portre / Psikolojik Danışman Verda Gülçür
Levent ÖZDAĞ
Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya
➠ Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı
➠ Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yargıç
➠ Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan ilişkileri
➠ Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan
➠ En büyük pişmanlığım… Hiç pişmanlığım yok, yaşadıklarımızdan ders çıkarırım
➠ En büyük sevincim… Ailem, arkadaşlarım, mesleğim
➠ Hayatımın dönüm noktası… İnsanın doğumdan itibaren yaşadığı her anın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum
➠ Beni en çok etkileyen yazar… Üstün Dökmen
➠ Başucumdaki kitap… Adı Aylin Yazarı: Ayşe Kulin
➠ En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerdim
➠ En son izlediğim film… Rewind
➠ Kendim için son aldığım şey… Küpe
➠ Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şeyimi kullanıyorum
➠ Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçerisinde sevdiğim insanların fotoğrafının olduğu bir çerçeve
➠ Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mesleğimi özel hayatımda da uygulamaya çalışmak
➠ Kendimde beğendiğim özellik… Aklıma koyduğum her şey konusunda sonuna kadar mücadele etmek
➠ Olmasa da olur… Sözleri ve davranışları tutarsız olan insanlar
➠ Olmazsa olmaz… Mutluluk
➠ En iyi yaptığım yemek… Portakallı Somon
➠ Hayalimdeki dünya… Barış Manço’nun “Bu Dünya Benim Memleket” şarkısında da söylediği gibi sınırlar çizilmemiş bir dünya
➠ Aşk benim için… Yoğun bir duygu yumağı
➠ Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Dündar
➠ Görmek istediğim yer… Antarktika’daki Kuzey Işıkları ve Etna Yanardağı
➠ Mutlaka yapmak istediğim… Psikolojik ve fizyolojik şiddete maruz kalan kadın ve çocukları için bir merkez açmak
➠ Son olarak söylemek istediklerim… Karakterimize ve başka insanlara zarar vermeden hayatımızı kendi isteklerimize göre yaşamalıyız.