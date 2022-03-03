“İnsani koridor için anlaştık”

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşme iki buçuk saat sürdü.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Ukrayna heyeti "Tahliyeler esnasında geçici ateşkes mümkün" açıklamasını yaptı. Heyet ayrıca, Ukrayna'nın beklediği sonuçlara ulaşamadığını açıkladı.

RUSYA: İNSANİ KORİDORLAR ÇEVRESİNDE ATEŞKES OLASILIĞINDA ANLAŞTIK

Rus heyeti de siviller için insani koridor konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.

Rus heyeti tarafıdan yapılan açıklamada, "İnsani koridorlar çevresinde ateşkes olasılığında anlaştık. İti bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz" denildi.

3. TUR MÜZAKERE GELECEK HAFTA BAŞI

Belarus Devlet Ajansı Belta'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensi'nin danışmanı olan Mykhailo Podolyak'a dayandırdığı haberine göre, müzakerelerin üçüncü turu, gelecek haftanın başında yapılacak.

ZELENSKİ PUTİN'E SESLENDİ

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşme sona ermeden önce, "Biz her şeye hazırız. Bizim başka topraklarda gözümüz yok. Eğer biz yenilirsek, sırada Moldova, Polonya ve Gürcistan olur. Bana inanının, Ruslar Berlin duvarına kadar giderler" dedi. Bununla birlikte Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda çok geç kalındığını vurguladı, "Dünya Ukrayna için çok geç kaldı" dedi. Zelenski ayrıca, Putin'e seslenerek, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız açıklamasını yaptı.