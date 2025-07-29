İnsan ruhunun yangınlarına en iyi müdahale sanattır

Murat OBENLER

Trodos'un Lefke'ye bakan eteklerindeki Katy Data köyündeki Windcraft Müzik Festivali bu yıl 11.kez dünyadan ve Kıbrıs'tan üflemeli müzisyenleri buluşturdu. Müzisyen Elli Michael’in sanat yönetmenliğinde her geçen yıl sanat ile kültürün daha da fazla bir arada sunulduğu ve disiplinlerarası çalışmaların artış gösterdiği festivalde bu yıl Orchand ve Inn adlı iki doğal sahnenin kullanıldığı konserlerden atölye çalışmalarına, müzik ve dansın buluştuğu gösterilerden, belgesel sinema gösterimine, köyün tarihiyle ilgili fotoğraf sergisinden, deneysel görsel-işitsel enstalasyondan doğa gezilerine, yogadan farklı yaratıcı oyunlara uzanan kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinlikler yer aldı. Çevre temasının da ana kriterlerden birisi olduğu, tamamen doğal ortamların ve mekanların kullanıldığı, çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için atölyelerin de yer aldığı festivalin bu yıl adamız Kıbrıs’ta meydan gelen yangınların söndürülmesinin hemen arkasından yapılması bir yandan tüm festival ekibi ve sanatçıların kulağının yangın bölgesinden gelecek güzel haberlerde olması bir yandan da festivalin dayanışmacı ruhuna ve müziğin iyileştirici, huzur verici ve eğlenceli özelliğinin bütünlüğünden doğan sinerji ile yaratıma ve yorumlamaya yoğunlaşmaları sonucunu doğurdu.



Cahit Kutrafalı, Windcraft’da sahne alma geleneğini bu yıl da Reprise Quartet ile sürdürdü

İlk gün festivalde Amerika, Portekiz, İngiltere, Fransa, Yunanistan ile Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden müzisyenler icra ettikleri müzikler ile güçlü bir ses verdiler. İlk gün programında İze Trio ve Eleonora Roussou, Elena Xyda’nın şefliğini yaptığı ve Hare Yakula’nın da vokalist olarak yer aldığı Windcraft Voıces, Cahit Kutrafalı’nın da yer aldığı Reprise Quartet, Copper Curıos, MYA-Robinson Khoury ve Tropes sahne aldı.

2.gün ise Kıbrıs, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya'dan müzisyenler sahnedeydi. Bu yılki en yüksek katılımlı gün olan Cumartesi gecesinin konukları sırasıyla Nabu Pera, Moca Feat.Daniel Mester, Oratnitza, Nikos Diminakis ve finalde Rocket Men oldu.

Gün boyu devam eden atölye çalışmaları ve CA::VE Studio'nun sanatçı-araştırmacılarının geliştirdiği sanatı, bilimi ve oyunu harmanlayan "Σhήνες" ile "Myths of Cyprus" belgesel gösterimi de festivalin paralel etkinlikleri olarak bütünü tamamladı.

Festivalin son gecesi Ouıntus Ensemble ile başlayan programda “Her Body” gösterisi ile Nikos Diminakis-Elısavet Panagıotou ikilisi Akdenize bakan Xefoto tepesindeki günbatımında sahne alırken



Kemal ve Aziz ikilisi davul zurna ile herkesi Kıbrıs’ın geleneksel köy düğünlerine götürdü

Karpaz bölgesinden festivale katılan Kemal ve Aziz ikilisi davul zurna ile köy meydanı ve Orchand alanında olmak üzere iki kez adeta herkesi Kıbrıs’ın geleneksel köy düğünlerine götüren coşkulu usta işi bir gösteri sundu. Windcraft Band'ın Kıbrıstan ve dünyadan sevilen şarkıları icra ettikleri konser sonrasında festival geleneksel olarak hep birlikte dansların da edildiği Brass Party ile sona erdi.