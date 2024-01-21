“İnsan önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini"
Portre / Uz. Klinik Psikolog, Bireysel, Aile ve Çift Terapisti: Zehra Ayça Aysen
Serap ŞAHİN
► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tez canlı
► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kendimi bildim bileli hep istediğim şey iyi bir Psikolog olmaktı. Hiç başka bir meslek düşünmedim desem yeridir.
► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda ilk sırada kızım, ikinci etapta ise mesleğim ve danışanlarım
► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik, hoşgörüsüzlük, kibir
► En büyük pişmanlığım… Anlaşılmayacağımı bile bile konuşma çabam
► En büyük sevincim… Eşim ve kızım
► Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün
► Beni en çok etkileyen yazar… İrvin Yallom
► Başucumdaki kitap… Sevgi ile Bağlanma – Stan Tatkin
► En keyif aldığım müzik… En çok kızımla dinlediklerimden keyif alıyorum şu sıralar
► En son izlediğim film… İstanbul için son Çağrı
► Kendim için son aldığım şey… Bir araştırma kitabı
► Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım ama sakladığım her şey
► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Herhangi bir şey olabilir.
► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadım
► Kendimde beğendiğim özellik… Kendimi seviyor olmam
► Olmasa da olur… Çok para
► Olmazsa olmaz… Sağlık ve ailem
► En iyi yaptığım yemek… Fırında tavuk patates yemeği, Kıbrıs usulü
► Hayalimdeki dünya… Temiz ve herkesin kurallara uyduğu
► Aşk benim için… Eşim demek
► Onunla çok tanışmayı isterdim… Çok tanışmayı istediğim biri hiç olmadı
► Görmek istediğim yer…Yeni Zelanda
► Mutlaka yapmak istediğim… Yapmak istediğim her şeyi her zaman yaptım. Mutlaka dediğim pek bir şey olmadı.
► Son olarak söylemek istediklerim… İnsan Önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini