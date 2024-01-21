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“İnsan önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini"

“İnsan önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini"

Portre / Uz. Klinik Psikolog, Bireysel, Aile ve Çift Terapisti: Zehra Ayça Aysen

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Serap ŞAHİN

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tez canlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kendimi bildim bileli hep istediğim şey iyi bir Psikolog olmaktı. Hiç başka bir meslek düşünmedim desem yeridir.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda ilk sırada kızım, ikinci etapta ise mesleğim ve danışanlarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik, hoşgörüsüzlük, kibir

En büyük pişmanlığım… Anlaşılmayacağımı bile bile konuşma çabam

En büyük sevincim… Eşim ve kızım

Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün

Beni en çok etkileyen yazar… İrvin Yallom

Başucumdaki kitap… Sevgi ile Bağlanma – Stan Tatkin

En keyif aldığım müzik… En çok kızımla dinlediklerimden keyif alıyorum şu sıralar

En son izlediğim film… İstanbul için son Çağrı

Kendim için son aldığım şey… Bir araştırma kitabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım ama sakladığım her şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Herhangi bir şey olabilir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadım

Kendimde beğendiğim özellik… Kendimi seviyor olmam

Olmasa da olur… Çok para

Olmazsa olmaz… Sağlık ve ailem

► En iyi yaptığım yemek… Fırında tavuk patates yemeği, Kıbrıs usulü

Hayalimdeki dünya… Temiz ve herkesin kurallara uyduğu

Aşk benim için… Eşim demek

Onunla çok tanışmayı isterdim… Çok tanışmayı istediğim biri hiç olmadı

Görmek istediğim yer…Yeni Zelanda

Mutlaka yapmak istediğim… Yapmak istediğim her şeyi her zaman yaptım. Mutlaka dediğim pek bir şey olmadı.

Son olarak söylemek istediklerim… İnsan Önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini

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