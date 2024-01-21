Serap ŞAHİN

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tez canlı

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kendimi bildim bileli hep istediğim şey iyi bir Psikolog olmaktı. Hiç başka bir meslek düşünmedim desem yeridir.

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu anda ilk sırada kızım, ikinci etapta ise mesleğim ve danışanlarım

► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik, hoşgörüsüzlük, kibir

► En büyük pişmanlığım… Anlaşılmayacağımı bile bile konuşma çabam

► En büyük sevincim… Eşim ve kızım

► Hayatımın dönüm noktası… Mesleğime başladığım gün

► Beni en çok etkileyen yazar… İrvin Yallom

► Başucumdaki kitap… Sevgi ile Bağlanma – Stan Tatkin

► En keyif aldığım müzik… En çok kızımla dinlediklerimden keyif alıyorum şu sıralar

► En son izlediğim film… İstanbul için son Çağrı

► Kendim için son aldığım şey… Bir araştırma kitabı

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım ama sakladığım her şey

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Herhangi bir şey olabilir.

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnadım

► Kendimde beğendiğim özellik… Kendimi seviyor olmam

► Olmasa da olur… Çok para

► Olmazsa olmaz… Sağlık ve ailem

► En iyi yaptığım yemek… Fırında tavuk patates yemeği, Kıbrıs usulü

► Hayalimdeki dünya… Temiz ve herkesin kurallara uyduğu

► Aşk benim için… Eşim demek

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Çok tanışmayı istediğim biri hiç olmadı

► Görmek istediğim yer…Yeni Zelanda

► Mutlaka yapmak istediğim… Yapmak istediğim her şeyi her zaman yaptım. Mutlaka dediğim pek bir şey olmadı.

► Son olarak söylemek istediklerim… İnsan Önce kendini sevmeli, sonra diğerlerini