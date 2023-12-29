“İnsan öldürmenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum”

Hasan Rahvancıoğlu isim yurttaş, Büyük Han’da düzenlenen dayanışma etkinliğinde vicdani reddini açıkladı.

Rahvancıoğlu, “Ben bir insanın öldürülmesinin veya öldürmek için eğitilmesinin herhangi bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum, bu yüzden vicdanım için bunu reddediyorum” diyerek, “Barış denilen şeyin özgür iradeye bağlı olduğunu savunuyorum, özgür bir insan olarak vicdani reddimi açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Vicdani Ret İnisiyarifi, geçtiğimiz haftalarda vicdani reddini açıklayan ve Ocak ayında görülecek davasının ardından, vicdani rettin yasallaşmaması halinde hapse girmesi öngörülen Mustafa Hürben’e destek için Büyük Han’da toplanarak dayanışma etkinliği düzenledi.

Hasan Rahvancıoğlu isim yurttaş da vicdani ret kararını, söz konusu etkinlikte kamuoyuna duyurdu.