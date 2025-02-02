"İnsan hayatta kendini geliştirdikçe var olacaktır. Gelişmeye ve geliştirmeye devam"
Portre / Doğukan R. Tuğcu- Akademisyen ve Antrenör
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azim
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Pilot
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Başarı
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Yok
En büyük sevincim… Lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamak
Hayatımın dönüm noktası… Eğitimci ve antrenör olmak
Beni en çok etkileyen yazar… Stephenie Meyer
Başucumdaki kitap… Kalplerdeki İz 35 Şampiyon Melek
En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müzik
En son izlediğim film… The Gray Man
Kendim için son aldığım şey… Telefon
Dolabımdaki en gereksiz şey… Cımbız
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazı fevri çıkışlarım
Kendimde beğendiğim özellik… Disiplinli olmak
Olmasa da olur… Boş konuşan insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem
En iyi yaptığım yemek… Tavuk Izgara
Hayalimdeki dünya… İyi insanların ölmediği, barışçıl, birileri tok uyurken diğerlerinin aç uyumadığı bir dünya
Aşk benim için… Yok hükmünde
Onunla çok tanışmayı isterdim… Roma İmparatoru Julio Caesar
Görmek istediğim yer… Los Angeles
Mutlaka yapmak istediğim… Avrupa’da profesyonel bir takım çalıştırmak
Son olarak söylemek istediklerim… İnsan hayatta kendini geliştirdikçe var olacaktır. Gelişmeye ve geliştirmeye devam.