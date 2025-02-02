Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azim

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Pilot

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Başarı

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yok

En büyük sevincim… Lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamak

Hayatımın dönüm noktası… Eğitimci ve antrenör olmak

Beni en çok etkileyen yazar… Stephenie Meyer

Başucumdaki kitap… Kalplerdeki İz 35 Şampiyon Melek

En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müzik

En son izlediğim film… The Gray Man

Kendim için son aldığım şey… Telefon

Dolabımdaki en gereksiz şey… Cımbız

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazı fevri çıkışlarım

Kendimde beğendiğim özellik… Disiplinli olmak

Olmasa da olur… Boş konuşan insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Tavuk Izgara

Hayalimdeki dünya… İyi insanların ölmediği, barışçıl, birileri tok uyurken diğerlerinin aç uyumadığı bir dünya

Aşk benim için… Yok hükmünde

Onunla çok tanışmayı isterdim… Roma İmparatoru Julio Caesar

Görmek istediğim yer… Los Angeles

Mutlaka yapmak istediğim… Avrupa’da profesyonel bir takım çalıştırmak

Son olarak söylemek istediklerim… İnsan hayatta kendini geliştirdikçe var olacaktır. Gelişmeye ve geliştirmeye devam.