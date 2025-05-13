İnsan Hakları Platformu, “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler” paneli düzenliyor

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında, 16 Mayıs’ta, Mağusa Bandabuliya’da “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler” konulu panel gerçekleştiriliyor.

Platformdan verilen bilgiye göre, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü (IDAHOBIT) çerçevesinde düzenlenecek olan ve Türkçe ile İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacak etkinlikte, "yükselen toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ karşıtı hareketler, aile merkezli söylemler ve insan haklarına yönelik artan politik gerilimler" başlıklı konular ele alınacak.

Moderatörlüğünü, İnsan Hakları Platformu'ndan Erman Dolmacı’nın üstleneceği panelin konuşmacıları arasında, Université libre de Bruxelles’den Prof. David Paternotte, aktivist ve akademisyen Dr. Sevcan Tiftik ve araştırma görevlisi Kaan Berkan yer alacak.