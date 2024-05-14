İnsan Hakları Platformu, bir davadaki kararı olumlu karşıladığını belirtti

İnsan Hakları Platformu, Merkezi Cezaevi’nde Şubat 2023’te yaşanan “toplu tecavüz” olayı hakkında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından soruşturma başlatılmasıyla suçunu kabul eden iki kişiye Kasım 2023’te 18 yıl hapis cezası, suçlarını kabul etmeyen iki kişiye ise geçen hafta 21 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu’nun olayı yakından takip ettiği ve mağdura adli destek sağladığı ifade edilen açıklamada, herkesin insan haklarına eşit erişim hakkı olduğu ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için bu gibi kararların önemli olduğu vurgulandı.

Mahkeme kararının olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, cezaevinde bu ve bunun gibi suçların tekrardan işlenmemesi adına ilgili tarafların ivedilikle adım atması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, cezaevinde yaşanan cinsel şiddetin önüne geçmek için yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olunduğu ve özellikle kırılgan grupların tutukluluk koşullarının yakından takip edileceği belirtildi.