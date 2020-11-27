İnsan Hakları Derneği’nden Maraş protestosu

İnsan Hakları Derneği, Avrupa Parlamentosu’nun Maraş açılımına ilişkin kararının insan haklarına “aykırı ve geçersiz olduğunu” belirterek, protesto etti.

Yazılı açıklama yapan dernek, “Derhal Maraş topraklarının eski sahiplerine iade edilmesini KKTC hükümetinden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsan haklarına aykırı hiçbir siyasal kararın hukuksal ve yasal dayanağı olamayacağını, hukuksal ve yasal tüm kural ve normların insan haklarına dayanmakta olduğunu, AB Parlamentosunun siyasal çıkarlarını insan hakları üzerinde tutmasını şiddetle protesto ve men ediyoruz” diyen dernek, Maraş’ın açılmasını iki halkın bir araya getirilmesinde ve işbirliği yapmasında son bir fırsat olduğunu kaydetti.